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Путин посетит военные учения «Кавказ-2020» 

ТК «Звезда» и ещё 3 39 минут назад
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Фото: ТК «Звезда»
В понедельник, 21 сентября, стартовали стратегические командно-штабные мероприятия, которые продлятся до 26 сентября.
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне Капустин Яр пройдет основной этап стратегических учений «Кавказ-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ»— говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020», которые продлятся до субботы, 26 сентября. В ходе учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.
Основные действия проходят на внутренних полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской».
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Комментарии 1
Политика , Армия , Владимир Путин
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