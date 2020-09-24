Путин призвал губернаторов не обижаться на критику

Президент Владимир Путин посоветовал главам регионов учитывать мнение населения, а не обижаться на критику. По его словам, следует слышать людей в ежедневном режиме так же, как и в период избирательной кампании.

С гражданами нужно быть в открытом диалоге, необходимо получать от них живой, не забюрократизированный отклик.

А если услышите какие-то критические замечания, порой, может быть, и резкие, это совсем не тот случай, когда нужно обижаться, надо, наоборот, учитывать эту справедливую критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запроса, — подчеркнул он.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с избранными региональными руководителями, передаёт ТАСС.