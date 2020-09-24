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Путин призвал губернаторов не обижаться на критику со стороны россиян 

News.ru 1 час назад
Путин призвал губернаторов не обижаться на критику
Фото: News.ru
Президент Владимир Путин посоветовал главам регионов учитывать мнение населения, а не обижаться на критику. По его словам, следует слышать людей в ежедневном режиме так же, как и в период избирательной кампании.
С гражданами нужно быть в открытом диалоге, необходимо получать от них живой, не забюрократизированный отклик.

А если услышите какие-то критические замечания, порой, может быть, и резкие, это совсем не тот случай, когда нужно обижаться, надо, наоборот, учитывать эту справедливую критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запроса, — подчеркнул он.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с избранными региональными руководителями, передаёт ТАСС.
Выборы разных уровней в российских регионах состоялись в единый день голосования 13 сентября. Некоторые губернаторы, которые боролись за переизбрание, заручились поддержкой президента для участия в кампании. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.
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Политика , Владимир Путин , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
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