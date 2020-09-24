Постоянное представительство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным . В частности, российская сторона запросила результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.

«23 сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности – «результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы» российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство», – передает РИА «Новости» сообщение постпредства.

Отмечается, что этот запрос сделан в соответствии с п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Одновременно постпред России при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата (ТС) ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», – сообщили в постпредстве.

Как говорится в пресс-релизе, Россия предложила Ариасу информировать об этом все государства КЗХО.

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что Германия обязана в течение 10 дней ответить на российский запрос.

«В зависимости от его (ответа – прим. ВЗГЛЯД) содержания будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Россия также рассчитывает на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь, Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п.2 ст.VII КЗХО.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк , участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев , указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.