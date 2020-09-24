Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин назвал прошедшие выборы высококонкурентными 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Путин оценил прошедшие выборы
Фото: Газета.Ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Единый день голосования выборы в российских регионах прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.

"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года", — сказал он.

Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин по итогам Единого дня голосования заявил, что "Единая Россия" сможет получить большинство в Госдуме восьмого созыва.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Газета.Ru: последние новости
Оппозиция Белоруссии предложила площадку для переговоров с властями Оппозиция Белоруссии предложила площадку для переговоров с властями В Минске протестующие заблокировали автобус с задержанными В Минске протестующие заблокировали автобус с задержанными МИД Белоруссии объяснил критику Киева желанием угодить "модным трендам" МИД Белоруссии объяснил критику Киева желанием угодить "модным трендам"
Политика , Другое , Константин Костин , Владимир Путин , Единая Россия , ФоРГО , Госдума , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
В Москве начался апокалипсис
В Москве начался апокалипсис
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение