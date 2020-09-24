Путин оценил прошедшие выборы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Единый день голосования выборы в российских регионах прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.
"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года", — сказал он.
Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин по итогам Единого дня голосования заявил, что "Единая Россия" сможет получить большинство в Госдуме восьмого созыва.