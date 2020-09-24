Сенатору Климову поступили угрозы убийства с Украины

«Работа в нашей комиссии небезопасна. Так, в адрес председателя нашей комиссии поступают угрозы убийства со стороны Украины. Имена угрожавших установлены», — цитирует РИА «Новости» Ковитиди.

В свою очередь, сам Климов отметил, что компетентные органы России «всех уже установили, но они пока прячутся».

Он добавил, что угрожавшие все равно когда-нибудь «выйдут на поверхность», тогда «будем думать, что с этим делать».