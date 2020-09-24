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Главе комиссии Совфеда поступили угрозы убийства с Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сенатору Климову поступили угрозы убийства с Украины
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрею Климову получает угрозы убийства с территории Украины, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Работа в нашей комиссии небезопасна. Так, в адрес председателя нашей комиссии поступают угрозы убийства со стороны Украины. Имена угрожавших установлены», — цитирует РИА «Новости» Ковитиди.

В свою очередь, сам Климов отметил, что компетентные органы России «всех уже установили, но они пока прячутся».
Он добавил, что угрожавшие все равно когда-нибудь «выйдут на поверхность», тогда «будем думать, что с этим делать».
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Политика , Ольга Ковитиди , Андрей Климов , Совет Федерации , РИА Новости
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