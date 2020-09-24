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Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии 

Павел Тиунов 1 час назад
Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел РФ анонсировало ответные меры на высылку российских дипломатов из Болгарии. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее болгарская прокуратура заявила о причастности двух сотрудников торгового представительства РФ в Софии к шпионажу. Российские дипломаты с 2016 года якобы собирали информацию о модернизации болгарской армии. Позже в МИД Болгарии вызвали посла РФ, которому вручили ноту с требованием для дипломатов покинуть страну в течение 72 часов, объявив их персонами «нон грата».
В МИД РФ, комментируя ситуацию, назвали обвинения в адрес сотрудников торгпредставительства «надуманными». При этом болгарских правоохранителей уличили в намеренной попытке разрушить «конструктивное российско-болгарское взаимодействие».

«Об ответных мерах будет объявлено позднее», — говорится в сообщении.

В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», власти Словакии объявили персонами нон грата и выслали из страны трех российских дипломатов, заявив, что они имеют отношение к делу об убийстве в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили, которое совершил россиянин Вадим К.
Комментарии 1
Политика , В мире , Зелимхан Хангошвили , МИД , Болгария
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