Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии 

Ранее болгарская прокуратура заявила о причастности двух сотрудников торгового представительства РФ в Софии к шпионажу. Российские дипломаты с 2016 года якобы собирали информацию о модернизации болгарской армии. Позже в МИД Болгарии вызвали посла РФ, которому вручили ноту с требованием для дипломатов покинуть страну в течение 72 часов, объявив их персонами «нон грата».

В МИД РФ, комментируя ситуацию, назвали обвинения в адрес сотрудников торгпредставительства «надуманными». При этом болгарских правоохранителей уличили в намеренной попытке разрушить «конструктивное российско-болгарское взаимодействие».

«Об ответных мерах будет объявлено позднее», — говорится в сообщении.