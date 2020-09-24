Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии 

Министерство иностранных дел РФ анонсировало ответные меры на высылку российских дипломатов из Болгарии. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее болгарская прокуратура заявила о причастности двух сотрудников торгового представительства РФ в Софии к шпионажу. Российские дипломаты с 2016 года якобы собирали информацию о модернизации болгарской армии. Позже в МИД Болгарии вызвали посла РФ, которому вручили ноту с требованием для дипломатов покинуть страну в течение 72 часов, объявив их персонами «нон грата».
В МИД РФ, комментируя ситуацию, назвали обвинения в адрес сотрудников торгпредставительства «надуманными». При этом болгарских правоохранителей уличили в намеренной попытке разрушить «конструктивное российско-болгарское взаимодействие».
«Об ответных мерах будет объявлено позднее», — говорится в сообщении.
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», власти Словакии объявили персонами нон грата и выслали из страны трех российских дипломатов, заявив, что они имеют отношение к делу об убийстве в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили, которое совершил россиянин Вадим К.