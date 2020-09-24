«Отравление» Навального позволит Европе освоить €1 трлн

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца, в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального есть совсем неожиданный след, связанный с энергетикой.

О том, что в бедной (во всех смыслах этого слова) Украине местные олигархи хорошо зарабатывают на альтернативной энергетике, то есть «зеленых тарифах», издание Украина.ру уже не раз писало.

В Украине развитие этого направления объясняют необходимостью создания альтернативных, то есть нероссийских источников энергии и необходимостью снижения выбросов углекислого газа. Но это все — ложь.

На Украине, которая относится к беднейшим странам Европы, экономические искажения, связанные с возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — ветряки, солнечные батареи, ГЭС — очень заметны и выглядят мягко говоря странно и уродливо. Депрессивная страна с огромным дефицитом бюджета, которая сводит концы с концами только за счет подачек МВФ и займов под грабительские проценты, вынуждена дотировать ветряки и солнечные батареи за счет совершенно неоправданного, завышенного «зеленого тарифа». И деться правительству некуда — владельцами большой части «зеленой» энергетики являются местные олигархи и иностранцы, перед которыми Киев в свое время взял обязательство закупать их электроэнергию в приоритетном порядке.

Попытки их «обидеть» и пересмотреть «зеленый тариф», предпринятые правительством Украины в последние месяцы, мгновенно вызвали недовольство украинских и иностранных владельцев украинских ВИЭ с угрозами выставить многомиллиардные иски в международных судах. В итоге выплаты иностранцам и собственным олигархам под предлогом производства «зеленой энергии» составят 1,3-1,8 млрд евро в год. И так будет в течение ближайших 10 лет.

Но это не всё. Под давлением Европы украинские власти в начале года презентовали план «Зеленого энергетического перехода», согласно которому к 2050 году 70 процентов украинской энергетики станут «зелёными». То есть выплаты местным олигархами и иностранцам за электричество вырастут как минимум десятикратно. В этих условиях крах экономики Украины будет неизбежным.

Но кого волнуют риски экономики Украины и растущие платежки за электричество для украинского населения? Европе же надо кому-то продавать свои ветряки. И вот они будут устанавливаться в Украине, полностью зависимой от Европы.

А вообще, задумывался ли кто-нибудь в Украине, насколько это целесообразно?

Главная ложь, которой кормят украинцев, состоит в том, что снижение выбросов углекислого газа человеком за счет внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) способно предотвратить потепление климата. Это неправда. Переход на возобновляемые источники энергии не способен остановить изменение климата.

Вклад углекислого газа в парниковый эффект не превышает 40%, а в реальности составляет 20-30%. На три четверти парниковый эффект определяется водяным паром в атмосфере, избавиться от которого по понятным причинам не представляется возможным. При этом главным поставщиком углекислого газа в атмосферу служит сама природа. Вулканы, лесные пожары, гниение органики дают многократно больше углекислоты, чем все наши автомобили и электростанции вместе взятые.

Страшные сказки о перегреве планеты с призывами перейти на ветряки и водород вместо газа и мазута — не более чем способ «разогнать» экономику развитых государств. В том, чтобы разогнать экономику, нет ничего плохого. Плохо, что для этого используется вымышленный предлог и искусственно стимулируемые потребности, которые в реальности не приводят к повышению качества жизни людей. То есть фактически его снижают.

Главное «топливо» для бизнеса — это бедность, неудовлетворенные человеческие потребности, и голодные люди предпринимателю куда нужнее, чем сытые. При этом экономики развитых стран уже много лет страдают от недостатка технологических новаций, способных разогреть потребительский аппетит. Но если потребности не растут сами, их надо создать искусственно.

Например, «русские отравители» хороши для роста нужды в безопасности и увеличения силовых бюджетов. А страх перед климатической катастрофой удобен для того, чтобы заставить граждан платить за дорогую энергию ветряков и солнечных батарей, а не дешевую углеводородную. На буме ВИЭ больше всего зарабатывают инвесторы, которые вкладываются в этот сектор. И именно поэтому финансисты обеспечивают основную поддержку сектам адептов декарбонизации.

Но «климатобесие» — это разговоры не только для европейско-американского употребления. Глобальный миф о вреде углеродной энергетики позволит продавать по всему миру свои технологии ВИЭ и новые «экологически дружественные» товары. Это превратит развитые страны из импортеров энергии, какими они являются сейчас, в их мировых поставщиков. А заодно позволит Западу занять место глобального поставщика «чистых» товаров. И это тоже было бы неплохо, если бы новое лидерство обеспечивалось технологиями, обеспечивающими повышение качества жизни, а не давлением и подтасовками фактов.

Чтобы заставить обывателей и правительства отказаться от углеродной энергетики, на самом деле немного надо. Напористые активисты, рассказывающие ужасы о скорой гибели Земли от разогрева — это для давления на психику. А для тех правительств, которые не захотят поверить в преимущества дорогих ВИЭ по сравнению с дешевой углеродной энергетикой, подходят санкции. Да, те самые санкции, которые вождят ЕС и США против России, например.

Введение ЕС «карбонового сбора» на продукцию стран, использующих традиционные источники энергии, как раз про это. Он, кстати, позволит и защитить рынки «декарбонизированных» стран от дешевой продукции соседей, не столь продвинутых в деле расставания с проклятым углеродным прошлым. В сумме это приведет к «утяжелению» мировой экономики без повышения качества жизни, то есть по факту к его понижению. В реальности это будет новая форма неоколониализма под предлогом защиты планеты от потепления.

Кстати, о потеплении. В части пропаганды вреда углеродной энергетики правильные вложения в правильных ученых дают удивительно «благотворные» плоды.

Внезапно из открытых источников исчезают данные по истории климата, из которых видно, что самая теплая погода на земле стояла 8 тысяч лет назад, когда никакой промышленности и в помине не было. Ставится под сомнение средневековый климатический оптимум X-XII веков, когда виноградниками была покрыта вся Англия вплоть до шотландской границы (сейчас виноград растет только на самом юге Британских островов).

Забывают, что нижней точки температура в Европе достигла в середине XVII века, после чего начала расти в отсутствие всякой углеродной энергетики. Не обращают внимания на занятные факты — например, в Норвегии растаял ледник, а под ним обнаружилась дорога, которой местные жители пользовались до XVI века, то есть 400 лет назад — до того, как она замерзла.

Как-то из поля зрения борцов с углекислотой выпадает рост площади озелененной поверхности Земли и объема осадков в засушливых зонах, вызванные потеплением. И вот вам результат: 93% европейцев считают изменение климата серьезной проблемой.

Будь жив Геббельс, он бы похлопал нынешним пропагандистам ВИЭ в ладоши.

И здесь надо вспомнить историю «отравления» Навального. Понятно, что в России его никто не травил, а сюжет с «Новичком» насквозь фальсифицирован. Возможно, при участии экспертов из Германии. Если бы в крови Навального действительно нашли яд, зачем немецким властям скрывать доказательства отравления? Их торжественно представили бы публике подобно тому, как во время Карибского кризиса американцы внесли в зал заседаний Совбеза ООН фото советских ракет на Кубе.

Казалось бы, затевая эту историю, немцы стреляют себе в ногу, ставя под вопрос поставки дешевого российского газа по второй ветке Северного потока.

Но это заблуждение. Германия — неоднородна. И в ней есть не только те, кто поддерживают строительство СП-2, но и его противники. По всей видимости, лобби, стоящее за планами скорейшего развитию ВИЭ, считает, что чем меньше в Европу поступит углеродного топлива, тем скорее она перейдет на ветряки и солнечные батареи. А значит, СП-2 — это прямая угроза производителям ВИЭ, финансистам, стоящих за ними, а также тем, кто уже готов обогатиться на перестройке всего европейского хозяйства под «зеленые» технологии.

А деньги на эти цели Европа готова потратить в совершенно феерических количествах. Недавно презентованный «Зеленый пакт для Европы» (A European Green Deal) предполагает к 2050 году полный запрет ископаемого топлива в Европе, перестройку жилого фонда для экономии энергии, перевод промышленности на «зеленые» технологии, переход на электротранспорт — вся эта программа потянет на много триллионов евро инвестиций и бюджетных средств.

В течение ближайшего десятилетия ЕС планирует суммарно привлечь для перестройки экономики не менее одного триллиона, из которого половину обеспечит бюджет Евросоюза. И которые европейский бизнес с удовольствием потратит.

Похоже, что денег у тех, кто стоит за «Зеленым пактом для Европы», куда больше, чем у сторонников традиционной энергетики. Первые, очевидно, побеждают во внутриевропейском перетягивании каната, немецкие власти вынуждены учитывать мнение противников традиционной энергетики и СП-2, следствием чего, вполне возможно, и стало «отравление» Навального, позволяющее запустить процесс отказа от СП-2 на новом, достаточно высоком уровне.

И даже если когда-нибудь станет известно (а это произойдет обязательно), что Навального никто в России не травил, дело-то по введению санкций и отказу от СП-2 к этому моменту уже, возможно, будет сделано.

Маленькая ложь пришла на помощь большой лжи. Если русские такие страшные, как мы можем покупать у них газ? Нельзя же иметь дело с отравителями, ведь правда? Придется строить ветряки.

Специалисты утверждают, что большая доля ветряков и солнечных батарей в установленной мощности энергосистемы представляет собой серьезную угрозу для ее стабильности, поскольку зависит от погоды. И если она превышает 30%, никто не может гарантировать стабильности энергоснабжения. Но кому какое дело до стабильности, если выпал шанс освоить 1 триллион евро?