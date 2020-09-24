Россия назвала несправедливыми нападки на ООН 

"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что большинство стран считает, что ВОЗ действовал профессионально в условиях коронавируса.

Ранее США обвинили ВОЗ, входящую в ООН, в том, что организация вовремя не проинформировала мир об опасности коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.