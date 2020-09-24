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Россия назвала несправедливыми нападки на ООН 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россия назвала несправедливыми нападки на ООН
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает несправедливыми участившиеся во время пандемии нападки на ООН, пишет ТАСС.

"Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что большинство стран считает, что ВОЗ действовал профессионально в условиях коронавируса.
Ранее США обвинили ВОЗ, входящую в ООН, в том, что организация вовремя не проинформировала мир об опасности коронавируса.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , ООН , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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