Путин отдал поручение МЧС по реагированию на ЧС

"Президент России утвердил соответствующие поручения. В частности, МЧС России поручено провести проверки готовности органов управления, сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принять меры по своевременному информированию населения и созданию в этих целях единого информационного пространства", - сообщил Патрушев. Также, по его словам, МЧС поручено "принять меры по развитию системы аварийной готовности и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера".