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Путин поручил МЧС принять меры по развитию системы реагирования на ЧС

ТАССиещё 1
39 минут назад
Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС принять меры по развитию системы аварийной готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе техногенного характера. Об этом сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании во Владивостоке.
Путин отдал поручение МЧС по реагированию на ЧС
Фото: ТАССТАСС
Он напомнил, что тема защиты населения и территорий от ЧС техногенного характера рассматривалась 11 сентября на оперативном совещании главы государства с постоянными членами Совбеза.
"Президент России утвердил соответствующие поручения. В частности, МЧС России поручено провести проверки готовности органов управления, сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принять меры по своевременному информированию населения и созданию в этих целях единого информационного пространства", - сообщил Патрушев. Также, по его словам, МЧС поручено "принять меры по развитию системы аварийной готовности и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера".
В числе мер, которые должны быть приняты, секретарь СБ РФ назвал также повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности гидротехнических сооружений.
Политика,Владимир Путин,Сбербанк России,МЧС,
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