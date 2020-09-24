Согласно версии следствия, вчера вечером в служебном кабинете Министерства здравоохранения Камчатского края 36-летний мужчина из личной неприязни распылил в лицо Волковой экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона во время приема ею граждан.

Чиновница получила телесные повреждения в виде химического ожога. В отношении напавшего на нее мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Первая часть 318-й статьи Уголовного кодекса (УК) России, как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.