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На российского министра напали с перцовым баллончиком

Артём Кульша
45 минут назад
Житель Камчатского края напал на временно исполняющую обязанности (врио) министра здравоохранения региона Марину Волкову. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета (СК) России.
Согласно версии следствия, вчера вечером в служебном кабинете Министерства здравоохранения Камчатского края 36-летний мужчина из личной неприязни распылил в лицо Волковой экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона во время приема ею граждан.
Чиновница получила телесные повреждения в виде химического ожога. В отношении напавшего на нее мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Первая часть 318-й статьи Уголовного кодекса (УК) России, как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
«В ходе следствия с целью установления вменяемости (невменяемости) на момент совершения преступления, в отношении злоумышленника будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК.
Политика,Происшествия,Видео,Марина Волкова,Камчатский Край,
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