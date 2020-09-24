Интеллектуал уверен, что Лукашенко одержит победу на следующих выборах и тогда есть перспектива объединения двух государств, если «у нас не произойдёт ничего непредвиденного».

Достаточная мощность, чтобы снять это «препятствие», накопится, по оценкам журналиста, лет через пять — десять. Это как раз срок седьмого президентского срока Лукашенко, который останется у власти, поскольку «нынешняя попытка цветного бунта оттолкнула от западных рецептов даже тех, кто верил тамошним средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации», заверил Вассерман.