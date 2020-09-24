Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии словами «молодцы белорусы». Однако им еще «надо потрудиться», отметил политик в разговоре с изданием «Подъем».

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. (…) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов», — сказал Горбачев.

По мнению политика, в Белоруссии «открывается колоссальное дело».
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Протесты продолжаются в стране уже второй месяц. Участники выражают недоверие официальным итогам президентских выборов, которые прошли 9 августа, и требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения честного голосования. Очередные протестные акции прошли в Минске 23 сентября после тайной инаугурации Лукашенко.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Последние новости
Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип
Комментарии 25
Политика , Михаил Горбачев , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение