Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии словами «молодцы белорусы». Однако им еще «надо потрудиться», отметил политик в разговоре с изданием «Подъем».
«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. (…) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов», — сказал Горбачев.
По мнению политика, в Белоруссии «открывается колоссальное дело».
Протесты продолжаются в стране уже второй месяц. Участники выражают недоверие официальным итогам президентских выборов, которые прошли 9 августа, и требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения честного голосования. Очередные протестные акции прошли в Минске 23 сентября после тайной инаугурации Лукашенко.