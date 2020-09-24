Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии 

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. (…) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов», — сказал Горбачев.