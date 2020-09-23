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Депутат Госдумы умер от коронавируса 

Вероника Полынина 1 час назад
Депутат Госдумы умер от коронавируса
Фото: кадр видео
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса, передает ТАСС.

«С сожалением и прискорбием — да, [он умер] сегодня в Москве», — рассказал коллега Агаева депутат Юрий Афонин.

По словам Афонина, Агаев проходил лечение от коронавируса. По информации «Ведомостей», в последние дни депутат находился в коме. Агаеву было 67 лет.
Ваха Агаев был депутатом Госдумы с 2011 года. За это время он выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.
Как сообщал «Рамблер», в июле от коронавируса в возрасте 58 лет скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 по 29 января 2020 года. В январе был уволен с должности в связи с утратой доверия из-за скандального инцидента, когда он заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.
Политика , Юрий Афонин , Михаил Игнатьев , МЧС , Госдума , КПРФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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