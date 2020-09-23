Депутат Госдумы умер от коронавируса 

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавируса, передает ТАСС.

«С сожалением и прискорбием — да, [он умер] сегодня в Москве», — рассказал коллега Агаева депутат Юрий Афонин.

По словам Афонина, Агаев проходил лечение от коронавируса. По информации «Ведомостей», в последние дни депутат находился в коме. Агаеву было 67 лет.

Ваха Агаев был депутатом Госдумы с 2011 года. За это время он выступил соавтором 42 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.