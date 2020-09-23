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Мишустин назвал своевременной реакцию ВОЗ на пандемию

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал своевременной реакцию Всемирной организации здравоохранения на пандемию нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Мишустин назвал своевременной реакцию ВОЗ на пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он также добавил, что предпринятые меры были профессиональными и адекварными.
Глава кабмина добавил, что вместе с пандемией организация занимается решением множества других проблем в области здравоохранения.
"Считаем необходимым повышать эффективность организации, укреплять ее ресурсную базу при обеспечении транспарентности и подотчетности международному сообществу", - заключил Мишустин.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Политика,Михаил Мишустин,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Россия,
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