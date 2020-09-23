Уборщица пошла на выборы подставной и победила

Костромской области уборщица пошла на выборы как «подставной» кандидат и выиграла их.

Фото: Telegram-канал «Подъём» Telegram-канал «Подъём»

Марина Удгодская избиралась на пост главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района и выиграла выборы с результатом в 62% голосов, сообщает k1news . Вторым кандидатом на должность был действующий глава поселения Николай Локтев.

По словам Марины Удгодской, именно Локтев попросил ее участвовать в выборах как «подставного» кандидата, чтобы создать видимость конкуренции. До избрания Удгодская работала уборщицей в здании администрации поселения.

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич [прежний глава]. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были», - рассказала новоизбранная глава поселка изданию «Подъем».

По словам Удгодской, избрание стало для нее полной неожиданностью. Она призналась, что «вообще ничего не делала», чтобы избиратели за нее голосовали. В итоге женщина победила с результатом 84 голоса против 46 у Локтева.

Вступление в должность состоится 1 октября. До этого Удгодская продолжит исполнять обязанности уборщицы.

«Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», - призналась она.