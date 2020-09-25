Сенат США хочет покопаться в карманах Путина

— Новый санкционный законопроект сильно затрагивает интересы российских бизнесменов, а также высших чиновников РФ, которые имеют счета и собственность за рубежом, — считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. — Поэтому сенаторы США, с одной стороны, правильно бьют — по людям, которые принимают в России решения. Но главное, они начали заниматься этим не вчера и не сегодня.
Напомню, в феврале 2019 года два члена Палаты представителей Конгресса США представили новый законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина» (Vladimir Putin Transparency Act). В нем республиканец Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс предлагали собрать данные о доходах президента РФ и его окружения, поскольку якобы Россия пыталась подорвать американскую демократию.
«Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников — расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность», — заявлял тогда Деминг.
Предполагалось, что сбором данных займутся разведывательные структуры США. И по итогам представят в Конгрессе доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».
И что? До сих пор мы ничего о подобном доклада не слышали!
— С одной стороны, Конгресс США пытается пугать наших вождей. С другой, высшие чиновники в России, надо думать, хитро попрятали имеющиеся активы — записали их на вторых-третьих лиц. Благо механизмы, позволяющие обезличивать и выводить активы подальше, в мире по-прежнему существуют.
В итоге идет перманентная тягомотная борьба между американцами, которые лезут в счета и собственность наших чиновников, и российскими бюрократами, которые деньги умело прячут.
— Проблема не в персональных санкциях, а в том, что США пытаются ударить по российской экономике в целом. Санкции против конкретных лиц, даже из высшего эшелона власти — это мелочи по сравнению с тем, что американцы пытаются блокировать «Северный проток-2».
Так, сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин предлагают расширить санкции против трансбалтийского газопровода, и ввести ограничения на страховые компании, которые связаны с этим проектом.
По мнению Круза, «Северный поток-2» представляет «критическую угрозу национальной безопасности США». В свою очередь, Шейхин считает, что газопровод «угрожает Украине и энергетической независимости Европы», и призывает Конгресс предпринять решительные действия.
Напомню также, что в рамках санкций со стороны США и ЕС, введенных еще летом 2015 года, в Россию запрещено ввозить оборудование для глубоководного бурения на шельфе (свыше 150 м) и добычи трудноизвлекаемой нефти. По данным Минэнерго, на момент введения санкций под запрет попало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования.
Вот это создает нам серьезные трудности. За последние десятилетие российские власти фактически угробили нефтегазовое машиностроение, и теперь мы зависим от Запада даже в сфере нефтедобычи. Поэтому бодрые разговоры — мол, сейчас мы пойдем добывать нефть на шельфе Ледовитого океана — сами собой прекратились.
В 2019-м Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из него следует, что уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, могут быть запущены не ранее 2030-х годов.
Все это, я считаю, гораздо более серьезный результат санкций, чем найденные один-два миллиона долларов на зарубежном счете какого-нибудь высшего чиновника Кремля.
— То, что происходит сейчас в Сенате США, показывает: те наши фантазеры, которые летом 2014 года говорили, что к осени 2014-го санкции снимут, и все вернется на круги своя, абсолютно неадекватно оценивали ситуацию, — отмечает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Но до сих пор у значительной части российской элиты есть фантазии, что с Западом как-то удастся договориться.
Деятельность Сената меня не удивляет. Понятно, что любое давление всегда в максимальной степени будет осуществляться на первое лицо. Понятно, что слом государственного управления — задача любой холодной войны. В этом как раз нет ничего удивительного. Удивительно, повторюсь, другое — огромная прослойка элиты в России верит, что компромисс с Западом возможен.
В этом плане мы никак не выйдем из представлений 30-летней давности. В начале 1990-х часть партократической элиты вместе с криминальным капиталом решила, что надо интегрироваться с Западом — это и есть столбовая дорога России. Но с тех пор наблюдались десятки слабых, сильных и просто термоядерных сигналов, что этого не будет.
Причем, независимо от того, воровские у нас элиты, или кто-то из них хороший. Никакой интеграции с Западом быть не может — кроме как на совсем колониальных условиях.
Именно в этом, на мой взгляд, — ключевой момент. А все остальное — будет новый санкционный законопроект принят Конгрессом США, или не будет, внесут ли через месяц-другой сенаторы новые антироссийские законопроекты, — это чисто позиционная геополитическая война. Она, с одной стороны, не слабеет. С другой, ждать прямых жестких действий — вроде отключения РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT — тоже не приходится, поскольку это чревато подрывом стабильности.
Вывод, я считаю, прост: пора поставить жирный крест на идеологии интеграции в мировое сообщество. Пора начать восстанавливать хозяйство собственной страны, и ее полный суверенитет — в том числе, экономический. Все остальное — вторично.