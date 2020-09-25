Сенат США хочет покопаться в карманах Путина

Группа сенаторов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с предполагаемым отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В документе отмечается, что не позднее 180 дней после принятия документа президент США Дональд Трамп обязан сделать следующее:

— доложить в Конгрессе о личном имуществе президента России Владимира Путина и его семьи, а также имуществе окружения российского лидера из-за предполагаемой коррупции;

— представить сенаторам доказательства применения военного химического вещества «Новичок» РФ при предполагаемом отравлении Навального;

— активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Обоснование, которое представил Менендес, выглядит откровенно надуманным. Якобы спецслужбы США нашли свидетельства того, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане

Но суть не в этом. Важно, как сенаторы видят возможные санкции против российского лидера. В варианте Менендеса предлагалось:

— заморозить активы Путина, Шойгу и «иных представителей российской власти, причастных к действиям против американских или коалиционных военнослужащих в Афганистане»;

— наложить банковские ограничения на российский оборонный сектор;

— расширить санкции против «российских олигархов, близких к Путину»;

— включить эти санкции в проект оборонного бюджета, чтобы обеспечить их прохождение.

Не исключено, что новый санкционный законопроект из-за инцидента с Навальным — если его примут, конечно, — будет иметь примерно такие же контуры.

Чем закончится новый раунд санкционного давления на Россию, введут ли США санкции против лично Путина?

— Новый санкционный законопроект сильно затрагивает интересы российских бизнесменов, а также высших чиновников РФ, которые имеют счета и собственность за рубежом, — считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. — Поэтому сенаторы США, с одной стороны, правильно бьют — по людям, которые принимают в России решения. Но главное, они начали заниматься этим не вчера и не сегодня.

Напомню, в феврале 2019 года два члена Палаты представителей Конгресса США представили новый законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина» (Vladimir Putin Transparency Act). В нем республиканец Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс предлагали собрать данные о доходах президента РФ и его окружения, поскольку якобы Россия пыталась подорвать американскую демократию.

«Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников — расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность», — заявлял тогда Деминг.

Предполагалось, что сбором данных займутся разведывательные структуры США. И по итогам представят в Конгрессе доклад о «финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях».

И что? До сих пор мы ничего о подобном доклада не слышали!

«СП»: — Какие из этого следуют выводы?

— С одной стороны, Конгресс США пытается пугать наших вождей. С другой, высшие чиновники в России, надо думать, хитро попрятали имеющиеся активы — записали их на вторых-третьих лиц. Благо механизмы, позволяющие обезличивать и выводить активы подальше, в мире по-прежнему существуют.

В итоге идет перманентная тягомотная борьба между американцами, которые лезут в счета и собственность наших чиновников, и российскими бюрократами, которые деньги умело прячут.

«СП»: — Насколько болезненны могут быть для России новые санкции?

— Проблема не в персональных санкциях, а в том, что США пытаются ударить по российской экономике в целом. Санкции против конкретных лиц, даже из высшего эшелона власти — это мелочи по сравнению с тем, что американцы пытаются блокировать «Северный проток-2».

Так, сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин предлагают расширить санкции против трансбалтийского газопровода, и ввести ограничения на страховые компании, которые связаны с этим проектом.

По мнению Круза, «Северный поток-2» представляет «критическую угрозу национальной безопасности США». В свою очередь, Шейхин считает, что газопровод «угрожает Украине и энергетической независимости Европы», и призывает Конгресс предпринять решительные действия.

Напомню также, что в рамках санкций со стороны США и ЕС, введенных еще летом 2015 года, в Россию запрещено ввозить оборудование для глубоководного бурения на шельфе (свыше 150 м) и добычи трудноизвлекаемой нефти. По данным Минэнерго, на момент введения санкций под запрет попало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования.

Вот это создает нам серьезные трудности. За последние десятилетие российские власти фактически угробили нефтегазовое машиностроение, и теперь мы зависим от Запада даже в сфере нефтедобычи. Поэтому бодрые разговоры — мол, сейчас мы пойдем добывать нефть на шельфе Ледовитого океана — сами собой прекратились.

В 2019-м Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из него следует, что уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, могут быть запущены не ранее 2030-х годов.

Все это, я считаю, гораздо более серьезный результат санкций, чем найденные один-два миллиона долларов на зарубежном счете какого-нибудь высшего чиновника Кремля.

— То, что происходит сейчас в Сенате США, показывает: те наши фантазеры, которые летом 2014 года говорили, что к осени 2014-го санкции снимут, и все вернется на круги своя, абсолютно неадекватно оценивали ситуацию, — отмечает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Но до сих пор у значительной части российской элиты есть фантазии, что с Западом как-то удастся договориться.

Деятельность Сената меня не удивляет. Понятно, что любое давление всегда в максимальной степени будет осуществляться на первое лицо. Понятно, что слом государственного управления — задача любой холодной войны. В этом как раз нет ничего удивительного. Удивительно, повторюсь, другое — огромная прослойка элиты в России верит, что компромисс с Западом возможен.

В этом плане мы никак не выйдем из представлений 30-летней давности. В начале 1990-х часть партократической элиты вместе с криминальным капиталом решила, что надо интегрироваться с Западом — это и есть столбовая дорога России. Но с тех пор наблюдались десятки слабых, сильных и просто термоядерных сигналов, что этого не будет.

Причем, независимо от того, воровские у нас элиты, или кто-то из них хороший. Никакой интеграции с Западом быть не может — кроме как на совсем колониальных условиях.

Именно в этом, на мой взгляд, — ключевой момент. А все остальное — будет новый санкционный законопроект принят Конгрессом США, или не будет, внесут ли через месяц-другой сенаторы новые антироссийские законопроекты, — это чисто позиционная геополитическая война. Она, с одной стороны, не слабеет. С другой, ждать прямых жестких действий — вроде отключения РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT — тоже не приходится, поскольку это чревато подрывом стабильности.