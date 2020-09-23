США ввели новые санкции против России 

США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ , а также семь организаций в России и Финляндии , говорится на сайте американского минфина

Санкции вводятся в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США, ситуацией на Украине

Среди россиян, проживающих, по данным властей США, в России, — Борис Гайкович, Елена Иванова , Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга. Александр Кузин , Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.

Среди компаний, попавших под санкции, — находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина.

Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.