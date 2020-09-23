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США ввели новые санкции против России 

РИА Новости 44 минуты назад
США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии, говорится на сайте американского минфина.
Санкции вводятся в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США, ситуацией на Украине.
Среди россиян, проживающих, по данным властей США, в России, — Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта минфин не приводит.
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Среди компаний, попавших под санкции, — находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу, говорится на сайте минфина.
Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.
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Политика , Видео , Александр Кузин , Елена Иванова , Минфин , США , Финляндия
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