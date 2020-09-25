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Российский водитель автобуса победил на выборах главы района 

Lenta.ru и ещё 30 49 минут назад
Водитель автобуса выиграл выборы в России
Фото: Кадр: РЕН ТВ
По результатам выборов главы Сусанинского муниципального района в Костромской области победил кандидат, который до этого был водителем автобуса. Об этом рассказал РЕН ТВ председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области Александр Плюснин.
По его словам, люди хотят, чтобы на такие должности приходили кандидаты, которые знают об их проблемах не понаслышке.

«Это говорит о том, что люди сегодня требуют перемен», — сказал он, добавив, что сегодня приходят к власти те люди, которые «работают на земле», и готовы решать проблемы местных жителей.

23 сентября стало известно, что в Костромской области местная жительница Марина Удгодская, которая работает уборщицей, победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения. За нее проголосовали 84 человека, а за главу поселения Николая Локтева — «46 где-то», рассказала Удгодская. Новая глава Повалихинского сельского поселения рассказала, что работала уборщицей четыре года. До вступления в должность, которое запланировано на 1 октября, она собирается продолжать работать уборщицей.
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Политика , Справедливая Россия , РЕН ТВ , Костромская Область
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