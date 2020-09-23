В МИД осудили идею США о коалиции против «Северного потока—2»

Призывы Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2» достойны осуждения, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который германскими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой коалиции против «Северного потока — 2» выступил два дня назад госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что из-за газопровода пострадают ЕС и Украина.