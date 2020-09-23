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МИД РФ осудил идею США о коалиции против «Северного потока — 2» 

ИА Regnum 1 час назад
В МИД осудили идею США о коалиции против «Северного потока—2»
Фото: ТАСС
Призывы Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2» достойны осуждения, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который германскими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой коалиции против «Северного потока — 2» выступил два дня назад госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что из-за газопровода пострадают ЕС и Украина.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , США
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