Россия приняла решение о расширении на паритетной основе ответного списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое зачитала в среду на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"В ответ на действия Евросоюза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — сказала она.
Захарова также отметила, что Москва оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если Брюссель пойдет по пути наращивания санкционного давления.
"В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", — говорится в заявлении.