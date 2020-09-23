Президент Белоруссии Александр Лукашенко разламывает Европу и отрывает от нее Россию. Об этом сообщает «Свободная пресса».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Белоруссии может стать разломом на карте Европы, если не будет решена.
«Намекает на новую холодную войну», — прокомментировал сегодня доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачев.
Он высказал мнение, что Европейский союз (ЕС) рассматривает Белоруссию не как самостоятельную величину, а как последнее недостающее звено в санитарном кордоне вокруг России, замыкание которого сведет к минимуму российское влияние на европейские дела.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Павел Фельдман выразил уверенность, что у Евросоюза нет ни инструментов для отстранения Лукашенко от власти, ни готовности к большому политическому конфликту.