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Политолог Соловей рассказал, как называют Путина в Кремле 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей заявил, что в Кремле нет и никогда не было заговора против президента РФ Владимира Путина. По его словам, окружение российского лидера придерживается единой позиции, что Путин контролирует ситуацию в стране, поэтому его следует поддерживать, чтобы выжить самим.
Заговор не то что не обсуждают — подумать о нём боятся, заявил Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Когда в Кремле говорят о Путине, люди инстинктивно понижают голос, наклоняются к собеседнику и оглядываются по сторонам. У Владимира Путина есть два прозвища: «Михаил Иванович» и «Папа». Некоторые называют его «Начальник», показывая пальцем наверх, — отметил политолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валерий Соловей 19 сентября был задержан в Москве после несанкционированного митинга. Участники акции, организованной Соловьём, прошлись по Тверскому бульвару. Всего в несанкционированном мероприятии приняли участие 200–300 человек. Полицейские задержали политолога у входа в метро, когда собравшиеся уже начали расходиться.
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Политика , Видео , Валерий Соловей , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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