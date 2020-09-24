Когда в Кремле говорят о Путине, люди инстинктивно понижают голос, наклоняются к собеседнику и оглядываются по сторонам. У Владимира Путина есть два прозвища: «Михаил Иванович» и «Папа». Некоторые называют его «Начальник», показывая пальцем наверх, — отметил политолог.