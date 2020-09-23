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Путин пообещал ежегодную индексацию материнского капитала 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Путин пообещал ежегодную индексацию материнского капитала
Фото: РИА Новости
В 2021 году сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляция с которой ведется на YouTube-канале «России 24».

«Материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей. То есть, вырастет более чем на 17 тысяч рублей», — заявил глава государства.

Президент России также отметил, что оказывается поддержка и малоимущим семьям с детьми. Он попросил предусмотреть в бюджете возможность увеличения размера выплат для таких семей, у которых ежемесячный доход не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.
«Рамблер» писал, что в ходе встречи с членами Совета Федерации Владимир Путин также сообщил, что в 2021-м пенсии будут проиндексированы на 6,3%.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Совет Федерации
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