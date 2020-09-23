Похоронить нельзя достроить: когда решится судьба «СП-2»

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в циркуляре IG P&I, распространенном от имени всех клубов группы. Там отмечено, что деятельность таких судов противозаконна и ставит клуб под угрозу нарушения санкций.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"», — говорится в документе.

Позже немецкая газета Die Zeit сообщила, что Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций. По данным издания, в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил американскому коллеге Стивену Мнучину о готовности профинансировать строительство двух приемных терминалов для импорта американского СПГ в портах Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

Письменное предложение от ФРГ вложить в строительство терминалов до €1 млрд государственных средств поступило в Вашингтон 7 августа.

«Взамен США разрешат беспрепятственно завершить и запустить «Северный поток-2»», — процитировала Die Zeit письменное предложение Берлина.

Предложение для Штатов выгодное: сейчас в Германии, крупнейшем газовом рынке Европы, нет ни одного терминала по приему СПГ — к немцам сжиженный газ поступает через Бельгию Голландию . Госсубсидии на строительство приемных терминалов в Вильгельмсхафене (мощность до 10 млрд кубометров в год, оператор компания Uniper) и Брунсбюттеле (3-5 млрд кубометров в год, СП Gasunie, Vopak и Marquard & Bahls) позволят снизить ставки на хранение и регазификацию СПГ, которые сейчас в Европе в среднем могут составлять $0,4–0,5 за MBTU ($15–18 за 1 тыс. кубометров).

Эта сумма прибавляется к контрактной цене СПГ при его поставке внутрь страны. А значит, снижение ставок повысит конкурентоспособность американского СПГ на рынке Германии, по сравнению с трубопроводным газом из России и Норвегии

Однако, судя по циркуляру IG P&I, в мире не очень верят, что США и Германия в ближайшее время договорятся, и что санкции с «Северного потока-2» будут сняты. Ожидания как раз прямо противоположные.

Как пишет газета Die Welt, Россия и Запад после покушения на Навального оказались на развилке. 24 и 25 сентября главы стран ЕС планируют обсудить в Брюсселе возможность введения ограничительных мер в отношении «Северного потока-2».

«Председательство в ЕС сейчас принадлежит Германии, и, если Берлин выступит за санкции, ему придется изменить отношение к «Северному потоку-2». Однако решение должно быть единогласным, и пока еще его поддерживают далеко не все члены ЕС. Так, Кипр готов проголосовать за антироссийские санкции, только если одновременно будут введены санкции против Турции», — отмечает немецкая газета.

Ужесточит ли ЕС санкции против России, приведет ли это к полной блокировке «Северного потока-2»?

— На первый взгляд, для «Северного потока-2» все складывается плохо, и уже 24-25 сентября на саммите глав ЕС проект будет похоронен, — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. — Но на деле, ситуация не столь однозначна.

Понятно, США используют любой вариант, чтобы торпедировать проект. Понятно также, что введенных санкций уже очень много. Мы видим, как развивалась ситуация с швейцарской компанией Allseas (в конце 2019 года, едва США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока», Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода в Балтийском море, приостановила работы, — «СП»), видим свежий отказ международного клуба страховщиков выдавать страховки судам, которые могут достраивать «Северный поток-2».

Все это, подчеркну, происходит в рамках действующих санкций — закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») от 2017 года. Его вполне достаточно, чтобы создавать проекту проблемы.

Но если 24-25 сентября в Брюсселе речь пойдет о том, что ЕС проект вообще не нужен, и европейцы «Северный поток-2» закрывает, поскольку Москва якобы отравила Навального — тут уже начинаются проблемы.

«СП»: — Что конкретно вы имеете в виду?

— Проблема первая — обоснование новых ограничительных мер. Оставим в стороне, как получилось, что Навального якобы отравили боевым веществом, а он через четыре недели встал на ноги. Тут важно другое: по мнению европейцев, Россия — токсичная страна, раз отравила Навального, и за это надо не дать достроить «Северный поток-2».

Логика явно хромает. Для сравнения, в 2017 году, когда США ввели антироссийские санкции, логика в них — с точки зрения Запада — была вполне четкая. Россия, по версии США, вмешивается в строительство демократии на Украине, поэтому вводятся санкции за газопроводы, обходящие Украину.

Логика, повторюсь, понятная: Россия не хочет платить деньги за транзит газа демократической Украине, которая сделала свой прекрасный выбор. И за это мы, американцы, Россию накажем — не дадим ей построить обходящие газопроводы. Заставим Москву платить за транзит, а Киев на эти деньги будет строить демократию.

Но где логика сейчас? Нам говорят: вы опасная страна, вы всех отравили боевым веществом, поэтому мы не хотим, чтобы вы по «Северному потоку-2» газ поставляли, а через Украину — пожалуйста.

А ведь, по логике, сказав «А» надо говорить «Б» — отказываться, в наказание «токсичной» Москвы, вообще от потребления российского газа!

«СП»: — Европа может в теории пойти на такой шаг?

— Сегодня на российские поставки приходится примерно треть европейского рынка. Чем эти поставки заместить? Сжиженный газ — штука хорошая, только у него две особенности. Первая — эта штука очень дорогая. А вторая — это штука счетная, то есть по щелчку пальцев дополнительные объемы на рынке не появятся. Поэтому в реальности замещение российского газа СПГ — длинная история.

Это значит, если довести жесткие санкционные меры в отношении РФ до логического конца — начать с блокировки «Северного потока-2», а потом перекрыть украинский транзит, и вообще от российского газа отказаться, — у Европы возникнут серьезные экономические проблемы.

ЕС в этом случае ухудшит собственные перспективы: она откажется от надежного источника газа, причем самого дешевого по себестоимости. Тем более, приход на рынок Европы американского и катарского СПГ дополнительно снижает цены на российский газ.

Но хорошо, представьте: Европа все-таки убирает треть газа со своего рынка. К чему это приведет? Уже через несколько месяцев европейцы обнаружат, что стоимость газа выросла в несколько раз — только и всего.

Недавно я знакомился с результатами исследования ситуации с электроэнергией в ЕС. Так вот в Германии, из-за эксперимента с «зеленой» энергетикой, стоимость электричества выросла в два раза за последние годы.

Вот и получается: сначала ФРГ устраивает эксперимент с «зеленой» энергетикой, потом «дизельгейт» уничтожает часть немецкой автомобильной промышленности, а потом Германия отказывается от российского газа, хотя 50 лет его покупала. В итоге немцы могут неожиданно обнаружить, что их экономика, которая надежно функционировала десятилетиями, вылетает в трубу.

Нужно ли это ЕС? У ЕС, замечу, огромное количество проблем после коронавируса: принят план по поддержке отсталых европейских стран фантастической стоимостью 750 млрд евро. Кто за это будет платить?!

Есть и другой момент. Евросоюз намерен уже через год-два ввести плату с поставщиков углеводородов, поскольку эта продукция, по мнению ЕС, способствует глобальному потеплению. По сути, ЕС намерен взять дополнительные деньги, прежде всего, с России.

А теперь представьте, что не Россия поставщик газа в ЕС, а Соединенные Штаты. Как вы думаете, как американцы отреагируют на идею платить дополнительный углеродный налог? Уверен — США пошлют европейских партнеров на три буквы.

«СП»: — То есть Европа не пойдет на разрыв энергетических связей с Россией?

— В ЕС не все одержимы идейными шорами. Есть и прагматики, которые понимают: серия глупых решений может привести к серьезным экономическим последствиям и проблемам. Так что говорить о смерти «Северного потока-2», я считаю, явно рановато.

— Причина ожесточенной борьбы вокруг «Северного потока-2» — попытка Дональда Трампа вытеснить с европейского рынка российский газ, и заменить его американским СПГ, — считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. — Борьба идет на экономическом поле, а политическая борьба выступает лишь инструментом. Не случайно, я считаю, якобы отравление Навального произошло именно в разгар этого конфликта — американцы бросили в ход все, что было припасено.

Здесь надо понимать: Европа заинтересована в поставках газа из России, поскольку он дешевле любого СПГ. В свою очередь США, помимо передела европейского рынка, заинтересованы в приостановке развития Европы — своего сильнейшего экономического конкурента. Напомню, существует традиционная вражда между товаропроизводителями США и ЕС — и она никуда не делась.