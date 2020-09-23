В Кремле заявили, что Навальный может въехать в РФ

Как сообщается в заявлении берлинской клиники Charite, Навальный во вторник выписан из стационара берлинской клиники в связи с улучшением состояния здоровья.

"Что касается его возвращения в Москву: как любой российский гражданин он волен это сделать, в любой момент", — заявил Песков журналистам, комментируя сообщения о выписке Навального из больницы и его намерении вернуться в Россию.

При этом он напомнил, что пока между Германией и Россией нет прямого воздушного сообщения. "Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение, ну или друзья или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет, этого уже мы не знаем. И как любой гражданин Российской Федерации он сможет въехать", — подчеркнул представитель Кремля.

На просьбу уточнить, как Навального будут встречать в Москве и предполагается ли взять его по возвращении под особую защиту, Песков отметил: "Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной Республики Германия и других стран".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.