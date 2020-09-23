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В Госдуме предрекли протесты в Белоруссии после инаугурации Лукашенко 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Госдуме предрекли протесты в Белоруссии после инаугурации Лукашенко
Фото: РИА Новости
В Госдуме предрекли протесты в Белоруссии после инаугурации Лукашенко
Проведение инаугурации президента Белоруссии вызовет всплеск протестной активности в стране. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.
Как сообщал «Рамблер», сегодня состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла в закрытом для журналистов режиме и заранее о дате инаугурации не объявлялось. Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко назвал мероприятие «воровской сходкой» и обвинил Александра Лукашенко в нарушении закона.
«Проведение этой инаугурации неизбежно вызовет всплеск оппозиционной активности. Насколько он будет серьезным, мне сложно судить. Да, конечно, люди устают, в том числе и от протестов, но любви это и доверия между властью и оппозицией не добавляет», — отметил Затулин.
Он также высказал мнение, что инаугурацию «попытаются всячески дискредитировать» и напомнил об еще одной знаковой для Белоруссии дате — 5 ноября. В этот день истекает предыдущий президентский срок Александра Лукашенко и Запад надеется, что до этой даты в стране «произойдут какие-то изменения», считает Константин Затулин.
«В этом проявляется определенная осторожность со стороны западного блока, потому что они не хотят выкладывать все козыри и сжигать все мосты с действующей властью Белоруссии», — уверен парламентарий.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
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Комментарии 1
Политика , Павел Латушко , Александр Лукашенко , Константин Затулин , Госдума , Институт стран СНГ , Радиостанция "Говорит Москва"
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