В Госдуме предрекли протесты в Белоруссии после инаугурации Лукашенко 

Как сообщал «Рамблер», сегодня состоялась церемония вступления в должность белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла в закрытом для журналистов режиме и заранее о дате инаугурации не объявлялось. Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко назвал мероприятие «воровской сходкой» и обвинил Александра Лукашенко в нарушении закона.

«Проведение этой инаугурации неизбежно вызовет всплеск оппозиционной активности. Насколько он будет серьезным, мне сложно судить. Да, конечно, люди устают, в том числе и от протестов, но любви это и доверия между властью и оппозицией не добавляет», — отметил Затулин.

Он также высказал мнение, что инаугурацию «попытаются всячески дискредитировать» и напомнил об еще одной знаковой для Белоруссии дате — 5 ноября. В этот день истекает предыдущий президентский срок Александра Лукашенко и Запад надеется, что до этой даты в стране «произойдут какие-то изменения», считает Константин Затулин.

«В этом проявляется определенная осторожность со стороны западного блока, потому что они не хотят выкладывать все козыри и сжигать все мосты с действующей властью Белоруссии», — уверен парламентарий.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.