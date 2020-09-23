В Кремле началась встреча Путина с сенаторами 

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В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с сенаторами, сообщается 23 сентября на сайте Кремля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Открытие осенней сессии Совфеда РФ : Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция»

Глава государства, открывая встречу, выразил благодарность верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики.

Российский лидер также отметил участие представителей Совета Федерации в подготовке поправок в Конституцию России.

Как сообщало ИА REGNUM, это первое заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии.