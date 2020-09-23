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Кремль допустил отравление Навального

Артём Кульша
25 минут назад
Кремль не отвергает версию об отравлении политика Алексея Навального. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кремль допустил отравление Навального
Фото: РИА НовостиРИА Новости
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня Навальный был выписан из больницы.
«Это, конечно, очень здорово, если пациент поправляется», — прокомментировал Песков.
Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления и сообщил, что тот, как любой гражданин России, волен въехать в страну в любой момент.
Также официальный представитель Кремля рассказал, что российская сторона не склонна отвергать версию об отравлении политика, а хочет понять, о чем немецкая сторона ведет речь, когда заявляет, что в биологических пробах Навального были найдены следы боевых отравляющих веществ, тогда как в пробах, в
Политика,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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