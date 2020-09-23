Кремль допустил отравление Навального

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня Навальный был выписан из больницы.
Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления и сообщил, что тот, как любой гражданин России, волен въехать в страну в любой момент.
Также официальный представитель Кремля рассказал, что российская сторона не склонна отвергать версию об отравлении политика, а хочет понять, о чем немецкая сторона ведет речь, когда заявляет, что в биологических пробах Навального были найдены следы боевых отравляющих веществ, тогда как в пробах, в