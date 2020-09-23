Кремль допустил отравление Навального

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20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Сегодня Навальный был выписан из больницы.

«Это, конечно, очень здорово, если пациент поправляется», — прокомментировал Песков.

Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления и сообщил, что тот, как любой гражданин России, волен въехать в страну в любой момент.