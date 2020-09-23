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В Кремле прокомментировали выписку Навального из больницы 

Газета.Ru и ещё 8 58 минут назад
В Кремле прокомментировали выписку Навального
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следят ли в Кремле о ситуации с блогером Алексеем Навальным и знают ли о том, что его выписали из больницы, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Мы сейчас очень аккуратно ко всем подобным сообщениям относимся — не знаем, какие из них являются ложными или правдивыми. В любом случае это, конечно, очень здорово, если пациент поправляется", — сказал он, пожелав блогеру скорейшего выздоровления.

При этом пресс-секретарь добавил, что Навальный может вернуться в Москву в любой момент.

"Сейчас нет прямого авиасообщения с Германией, однако, если его друзья или принимающая сторона предоставят опять частный самолет, то он, как и любой гражданин РФ, может въехать", — отметил Песков.

По его словам, никаких встреч с блогером не планируется, пока он сам не захочет предоставить российским правоохранителям ту информацию, "которой он активно делится с коллегами из Германии и других стран2.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 22 сентября его выписали из больницы.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Газета.Ru
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