В Кремле прокомментировали выписку Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, следят ли в Кремле о ситуации с блогером Алексеем Навальным и знают ли о том, что его выписали из больницы, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Мы сейчас очень аккуратно ко всем подобным сообщениям относимся — не знаем, какие из них являются ложными или правдивыми. В любом случае это, конечно, очень здорово, если пациент поправляется", — сказал он, пожелав блогеру скорейшего выздоровления.

При этом пресс-секретарь добавил, что Навальный может вернуться в Москву в любой момент.

"Сейчас нет прямого авиасообщения с Германией, однако, если его друзья или принимающая сторона предоставят опять частный самолет, то он, как и любой гражданин РФ, может въехать", — отметил Песков.

По его словам, никаких встреч с блогером не планируется, пока он сам не захочет предоставить российским правоохранителям ту информацию, "которой он активно делится с коллегами из Германии и других стран2.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 22 сентября его выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.