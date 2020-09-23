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Совфед избрал двух новых первых вице-спикеров палаты 

Газета.Ru 2 часа назад
Совфед избрал двух новых первых вице-спикеров
Фото: РИА Новости
Совет Федерации проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. Об этом сообщает РИА "Новости".
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, на первом вице-спикере лежит большой объем работы и одного человека на этом посту недостаточно.

"Сама жизнь диктует нам такое решение", — сказала Матвиенко.

Так, первым вице-спикером был избран Андрей Турчак, ранее занимавший должность зампреда Совфеда.
Вторым человеком на эту должность выбрали бывшего полпреда правительства в Совете Федерации Андрея Яцкина.
До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров.
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Политика , Андрей Турчак , Андрей Яцкин , Валентина Матвиенко , Николай Федоров , Совет Федерации