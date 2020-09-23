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Захарова написала текст новой песни Успенской 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Захарова написала песню для Успенской
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала автором слов еще одной песни. В среду на своей странице в Facebook дипломат представила новую работу певицы Любови Успенской "Я слишком тебя любила". Музыку написал продюсер Брендон Стоун.
Песня посвящена сложным отношениям артистки с ее дочерью Татьяной.
В беседе с ТАСС Мария Захарова рассказала, что узнала о проблемах в отношениях Успенской с ее дочерью от своей матери Ирины Захаровой.

"Меня это поразило, ведь мама не смотрит ток-шоу и не интересуется подобными новостями, — поделилась дипломат. — Но ситуация с Любой тронула ее до глубины души — тема "дочки-матери" вечная и очень непростая. И вот 8 марта, когда мы с Любой поздравляли друг друга с праздником, я их соединила по телефону, и они проговорили час. Обе были в слезах".

После этого официальный представитель МИД написала текст песни. "Мама для меня — это жизнь, мудрость, свет, — поделилась она. — И ее переживания, сочувствие и искренние эмоции отозвались во мне, и в этот же день появились строчки, которые я и отправила Любе. Кстати, мы с ней виделись всего один раз в жизни. А через еще две недели появилась песня".
Мария Захарова уже не первый раз становится автором песен. Ее стихи стали основой для работ таких артистов, как Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган.
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Комментарии 2
Политика , Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Мария Захарова , Любовь Успенская , Александр Коган , Ирина Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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