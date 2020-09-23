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Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на сессии Совета безопасности ООН, посвященной 75-летию организации. Лавров отметил, что на сегодняшний день в ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах". Это сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела стран, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти.
"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость", — заявил министр иностранных дел.
Политика , Видео , Сергей Лавров , Совбез ООН , ООН
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