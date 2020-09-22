Любимова ушла на самоизоляцию из-за отца

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, — отметила Усачева. — Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице".