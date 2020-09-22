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Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у ее отца 

ТАСС и ещё 5 34 минуты назад
Любимова ушла на самоизоляцию из-за отца
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министра Анна Усачева.

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, — отметила Усачева. — Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице".

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Политика , Общество , Ольга Любимова , Борис Любимов
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