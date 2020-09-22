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Ургант высмеял новосибирского депутата за просьбу «скинуться» на подарок 

News.ru 36 минут назад
Ургант высмеял новосибирского депутата
Фото: Вечерний Ургант/youtube.com
Ведущий «Вечернего Урганта» подшутил над депутатом городского совета Новосибирска Натальей Пинус, просившей подписчиков в соцсетях собрать ей 100 тысяч рублей на подарок ко дню рождения. Женщина хотела приобрести печь для обжига керамических изделий.
Пользователи Сети в комментариях крайне негативно отреагировали на призыв Пинус. Публикацию депутата назвали «наглостью» и «позором», один из подписчиков отметил, что депутату должно быть стыдно «выпрашивать деньги на свои игрушки».

Главный вывод, который мы делаем из этой новости: не боги горшки обжигают, а депутаты. Для чего печь депутату? Да чтобы делать глиняные свистульки и раздавать их пенсионерам, чтоб пенсионер свистнул, и депутат к нему прибежал. А сейчас у пенсионеров свистульки необожжённые, и стоят они с набитыми глиной ртами, — высказался Ургант в эфире Первого канала.

Сама женщина пока не прокомментировала шутку телеведущего. Друзья Пинус в итоге собрали нужную сумму, и она получила желаемый подарок.
Как писал NEWS.ru, депутат в момент публикации с призывом «скинуться» на печь отдыхала на Средиземном море. Пинус рассказала, что увлекается керамикой и мечтает о собственной муфельной печи для обжига, так как в данный момент ей приходится ездить для этого к другим людям. Она призналась, что потратить собственные средства на подарок у неё «рука не подымается».
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Комментарии
Политика , Наталья Пинус , Первый канал
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