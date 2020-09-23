МИД: в деле Навального нет «российского следа»

"Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, "российский след" — в произошедшем нет и быть не может", — заявила Захарова.

Политик подчеркнула, что Германия до сих пор не ответила на официальные запросы Генпрокуратуры России

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.