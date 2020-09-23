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В МИДе заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
МИД: в деле Навального нет «российского следа»
Фото: РИА Новости
В ситуации с Алексеем Навальным нет и не может быть доказательств "российского следа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет "Интерфакс".

"Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, "российский след" — в произошедшем нет и быть не может", — заявила Захарова.

Политик подчеркнула, что Германия до сих пор не ответила на официальные запросы Генпрокуратуры России.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.
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Политика , В мире , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , Генпрокуратура РФ , Интерфакс
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