МИД: в деле Навального нет «российского следа»

В ситуации с Алексеем Навальным нет и не может быть доказательств "российского следа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет "Интерфакс".
"Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, "российский след" — в произошедшем нет и быть не может", — заявила Захарова.
Политик подчеркнула, что Германия до сих пор не ответила на официальные запросы Генпрокуратуры России.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.