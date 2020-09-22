Глава Кубы осудил антироссийские санкции 

С осуждением антироссийских санкций выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии Генассамблее ООН.
Диас-Канель:
«Мы вновь отвергаем намерение расширить присутствие НАТО до границ России и введение односторонних и несправедливых санкций против этой страны».
Кубинский президент также выразил от лица своей страны «солидарность с легитимным президентом этой страны (Белоруссии — прим. ИА REGNUM) Александром Лукашенко и братским белорусским народом».
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на „дистанционке“: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»
Также Диас-Канель призвал реформировать ООН. По его словам, организация так же нужна миру, как и в момент её создания. Но принципы, прописанные в Уставе ООН, всё чаще нарушаются, отмечает кубинский лидер.