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Глава Кубы осудил антироссийские санкции 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Глава Кубы осудил антироссийские санкции
Фото: Reuters
С осуждением антироссийских санкций выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель 22 сентября на 75-й сессии Генассамблее ООН.
Диас-Канель:

«Мы вновь отвергаем намерение расширить присутствие НАТО до границ России и введение односторонних и несправедливых санкций против этой страны».

Кубинский президент также выразил от лица своей страны «солидарность с легитимным президентом этой страны (Белоруссии — прим. ИА REGNUM) Александром Лукашенко и братским белорусским народом».
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на „дистанционке“: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»
Также Диас-Канель призвал реформировать ООН. По его словам, организация так же нужна миру, как и в момент её создания. Но принципы, прописанные в Уставе ООН, всё чаще нарушаются, отмечает кубинский лидер.
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Политика , Латинская Америка , Александр Лукашенко , Генассамблея ООН , ООН , НАТО , ИА REGNUM , Куба
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