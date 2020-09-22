Согласно публикации СМИ, в диалоге якобы поднималась тема того, что Навальный мог сам по неустановленным причинам принять яд. При этом французский глава выразил несогласие с данной точкой зрения.

Кроме того, в ходе обсуждения российский лидер отметил то, что европейские специалисты не предоставляют свои данные коллегам из России, что ведет к осложнению расследования.

Также Le Monde заявляет, что Путин якобы выступил с предложением инициировать расследование в Латвии, где проживает один из создателей вещества группы "Новичок".

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.