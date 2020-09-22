Госдума отменила пленарное заседание 24 сентября 

Госдума приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 24 сентября.

По графику "пленарки" проводятся во вторник, среду и четверг, однако на прошлой неделе депутаты также не заседали в четверг. Сокращение числа пленарных заседаний связано с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса на Охотном ряду.

Кроме того, в нижней палате парламента ограничено число посетителей, многие мероприятия переведены в видеоформат, закрыты все столовые и буфеты, а депутатам в возрасте рекомендовано работать дистанционно.