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Госдума отменила пленарное заседание 24 сентября 

Российская Газета 1 час назад
Госдума отменила пленарное заседание 24 сентября
Фото: РИА Новости
Госдума приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 24 сентября.
По графику "пленарки" проводятся во вторник, среду и четверг, однако на прошлой неделе депутаты также не заседали в четверг. Сокращение числа пленарных заседаний связано с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса на Охотном ряду.
Кроме того, в нижней палате парламента ограничено число посетителей, многие мероприятия переведены в видеоформат, закрыты все столовые и буфеты, а депутатам в возрасте рекомендовано работать дистанционно.
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Политика , Госдума
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