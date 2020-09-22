Журналистка украинского портала "Главред" Анастасия Миронова усомнилась, что Алексей Навальный действительно был в коме, и указала на нестыковки в инциденте с его госпитализацией.

Она отметила, что у блогера не осталось следа от катетера, который стоял у него после прилета в Берлин.

"Промывали три недели минимум, катетер работал. Но спустя даже не пять, а, кажется, четыре дня нет и следа от катетера. Так не бывает!" — отмечается в материале.

Как утверждает Миронова, медицинское изделие "бесследно пропало с запястья" оппозиционера. При этом, как отмечает журналистка, при почти трехнедельной коме Навальному должны были ставить катетер в яремную вену на шее или в бедро — "для массированной доставки питания". После этого на коже не может не остаться следа.

"Немцы давали бы питание через центральную венозную систему, а именно — в "ярему". В России для быстрого введения разных очистительных препаратов поставили бы, скорее всего, в бедро", — пишет "Главред".

Журналистку насторожило и то, что, учитывая риски из-за пандемии коронавируса, к блогеру в палату приехали дети.

"Пустили детей? Да еще из Штатов? С таким риском коронавируса? Ну что вы!" — указала она.

Мироновой показалось, что для лежавшего в коме кожа у Навального слишком "здорового цвета", а сам оппозиционер совсем "не похудел". Украинка обратила внимание и на "идеально выглаженное" постельное белье и пижаму блогера в берлинской клинике.

"Я лежала подолгу в больницах. Поверьте, не так выглядит кровать даже к середине дня лежания", — считает она.

Журналистка заметила, что сразу после выхода из комы Навальный "не мог вообще ничего сделать" и никого не узнавал, а спустя несколько дней он уже "ходит по лестнице и диктует большие тексты". По ее мнению, восстановление не могло произойти так быстро.

"Все это — после "Новичка"? Да еще — после его усиленной версии? Ноу! Не верю", — пишет она.

Миронова добавила, что, если верить британским властям, Скрипали до сих пор восстанавливаются после отравления в Солсбери. Она отметила, что это еще вопрос, чем их отравили.

"Был релиз немецкой клиники после прихода Навального в себя: там четко написали, что Навальный сразу понял, где он находится, кто вокруг и что с ним произошло. А теперь он пишет, что сначала никого не узнавал!" — продолжила она.

Как считает журналистка, после длительного периода в лежачем состоянии Навальный не смог бы ходить по лестнице в обычных кроссовках из-за отеков.

"Вопросов по делу отравления Навального больше, чем ответов. Он был отравлен, но не "Новичком"? Вообще не был отравлен? Был отравлен ФОС, но пришел в себя быстрее, чем нам сообщили?" — интересуется она.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.

Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.