Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На протестах в Белоруссии задержали свыше 350 человек 

Газета.Ru и ещё 30 2 часа назад
На протестах в Белоруссии задержали свыше 350 человек
Фото: Газета.Ru
Накануне в Белоруссии были задержаны 364 участника акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.
По данным ведомства, всего в протестах участвовало около 5 тыс. человек.
"МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", — говорится в сообщении.
Протесты начались на фоне инаугурации Александра Лукашенко на пост президента республики, которая 23 сентября прошла во Дворце Независимости в Минске. Сообщалось, что правоохранители применяли водометы, очевидцы рассказывали о звуках выстрелов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Газета.Ru: последние новости
Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21 Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21 В МИДе заявили об отсутствии "российского следа" в деле Навального В МИДе заявили об отсутствии "российского следа" в деле Навального В ООН сочли щедрым предложение Путина о вакцинации сотрудников В ООН сочли щедрым предложение Путина о вакцинации сотрудников
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Видео
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
02:08
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение