На протестах в Белоруссии задержали свыше 350 человек 

Все новости на карте

Накануне в Белоруссии были задержаны 364 участника акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.

По данным ведомства, всего в протестах участвовало около 5 тыс. человек.

МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", — говорится в сообщении.

Протесты начались на фоне инаугурации Александра Лукашенко на пост президента республики, которая 23 сентября прошла во Дворце Независимости в Минске. Сообщалось, что правоохранители применяли водометы, очевидцы рассказывали о звуках выстрелов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.