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Венедиктов раскрыл одну из тем переговоров Путина и Лукашенко

Артём Кульша
43 минуты назад
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали судьбу оппозиционера Виктора Бабарико. Об этом журналист Алексей Венедиктов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Венедиктов раскрыл одну из тем переговоров Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бабарико, как сообщал «Рамблер», — бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии. 18 июня белорусский Комитет государственного контроля (КГК) задержал его по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
9 августа Лукашенко, согласно официальным результатам, выиграл выборы президента Белоруссии, получив 80,1% голосов избирателей. После окончания голосования в городах страны начались массовые акции протеста.
15 сентября президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. 19 сентября Венедиктов выразил абсолютную уверенность в том, что в ходе них Путин и Лукашенко обсуждали судьбу Бабарико.
«Лукашенко видел российскую угрозу в лице Бабарико. Значит, Путин должен был это затронуть. Я думаю, что его судьба стояла отдельным пунктом в переговорах. То есть я не думаю, я знаю», — заявил он.
Политика,Виктор Бабарико,Алексей Венедиктов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Эхо Москвы,Беларусь,
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