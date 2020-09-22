Венедиктов раскрыл одну из тем переговоров Путина и Лукашенко

Бабарико, как сообщал «Рамблер», — бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии. 18 июня белорусский Комитет государственного контроля (КГК) задержал его по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

15 сентября президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. 19 сентября Венедиктов выразил абсолютную уверенность в том, что в ходе них Путин и Лукашенко обсуждали судьбу Бабарико.