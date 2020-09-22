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Путин оценил работу онкологической службы России 

RT на русском 54 минуты назад
Путин оценил работу онкологической службы России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в своём приветствии участникам, гостям и организаторам третьего Международного форума онкологии и радиологии отметил эффективную работу российской онкологической службы в условиях эпидемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Важно, что, несмотря на существенную корректировку профессиональных планов, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отечественная онкологическая служба достойно справляется с новыми вызовами, сохраняет свою эффективность», — подчеркнул президент.

По его словам, проводится масштабная, востребованная работа над формированием современной комплексной системы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Уделяется приоритетное внимание модернизации клиник, внедрению передовых технологий. Успешно развивается международное сотрудничество», — заявил Путин.

Также он выразил уверенность, что форум, который проходит в Москве с 21 по 25 сентября, поспособствует выработке новых подходов к решению актуальных проблем борьбы с онкологическими заболеваниями.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидии в почти 4 млрд рублей на строительство медицинского радиологического центра в Санкт-Петербурге.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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