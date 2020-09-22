Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. Он окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета и аспирантуру по специальности «Радиоспектроскопия», его изобретения позже были освоены промышленностью.

С 1963 года Шушкевич начал преподавать в белорусских университетах, в 1971-м стал заведующим кафедрой ядерной физики БГУ, позже — профессором и академиком. Его приглашали с лекциями в несколько университетов США и многие европейские университеты.

Шушкевич входил в специальную комиссию по изучению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и был исключен из нее, так как требовал обнародовать правду.

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР и победил на выборах, в 1990-м стал депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, позже был избран первым заместителем председателя Верховного Совета, а в 1991-м оказался на посту председателя. При нем Белорусская ССР стала Республикой Беларусь с закрепленным в Конституции суверенитетом.

В 1994 году участвовал в выборах президента Белоруссии, набрал ни них 9,91 процента голосов и в 1995-м был избран в Верховный совет Белоруссии. Там он пытался объявить импичмент Александру Лукашенко и не признал итоги референдума об изменении Конституции.

Шушкевич продолжает следить за политической жизнью Белоруссии. В беседе с Russia Today он назвал события 2020 года в стране «безобразием» и подчеркнул, что Лукашенко на самом деле проиграл выборы «с большим процентом».

На пенсии Шушкевичу нравится заниматься различной физической работой.

«Из старого материала я сейчас мастерю всякие поделки у себя на даче. У меня прекрасный инструмент, электромеханический. Много я привёз из Штатов, из Европы, а теперь и у нас всё можно найти», — рассказал он.

Главной своей поделкой Шушкевич назвал дачный дом с камином и мансардой, который он построил «из 50-литровой бетономешалки».