Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Что стало с первым президентом Беларуси Станиславом Шушкевичем 

Александр Котлеткин 1 час назад
Первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич был одним из трех лидеров, подписавших Беловежские соглашения. Сейчас Шушкевич проводит много времени на даче, мастерит поделки и критикует Александра Лукашенко.
Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. Он окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета и аспирантуру по специальности «Радиоспектроскопия», его изобретения позже были освоены промышленностью.
В 1960–1961 годах Шушкевич работал в СКБ минского радиозавода. Там он оказался куратором приехавшего из США будущего убийцы Джона Кеннеди Ли Харви Освальда, учил его русскому языку.
С 1963 года Шушкевич начал преподавать в белорусских университетах, в 1971-м стал заведующим кафедрой ядерной физики БГУ, позже — профессором и академиком. Его приглашали с лекциями в несколько университетов США и многие европейские университеты.
Шушкевич входил в специальную комиссию по изучению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и был исключен из нее, так как требовал обнародовать правду.
В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР и победил на выборах, в 1990-м стал депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, позже был избран первым заместителем председателя Верховного Совета, а в 1991-м оказался на посту председателя. При нем Белорусская ССР стала Республикой Беларусь с закрепленным в Конституции суверенитетом.
В 1994 году участвовал в выборах президента Белоруссии, набрал ни них 9,91 процента голосов и в 1995-м был избран в Верховный совет Белоруссии. Там он пытался объявить импичмент Александру Лукашенко и не признал итоги референдума об изменении Конституции.
Шушкевич продолжает следить за политической жизнью Белоруссии. В беседе с Russia Today он назвал события 2020 года в стране «безобразием» и подчеркнул, что Лукашенко на самом деле проиграл выборы «с большим процентом».
На пенсии Шушкевичу нравится заниматься различной физической работой.
«Из старого материала я сейчас мастерю всякие поделки у себя на даче. У меня прекрасный инструмент, электромеханический. Много я привёз из Штатов, из Европы, а теперь и у нас всё можно найти», — рассказал он.
Главной своей поделкой Шушкевич назвал дачный дом с камином и мансардой, который он построил «из 50-литровой бетономешалки».
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Комментарии 16
Политика , Фото , Станислав Шушкевич , Джон Кеннеди , Харви Освальд , Александр Лукашенко , Russia Today , Минск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России
Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России
«Бизнес от науки»: как уничтожить русскую вакцину
«Бизнес от науки»: как уничтожить русскую вакцину
Посол Греции вызван в МИД Турции
Посол Греции вызван в МИД Турции
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение