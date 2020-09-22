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Зюганов раскритиковал слова Жириновского о некрополе на Красной площади 

РИА Новости 2 часа назад
Зюганов о Жириновском: еще один провокатор
Фото: РИА Новости
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перенести захоронения с Красной площади, назвав его провокатором.
Жириновский на прошлой неделе в очередной раз призвал перенести все захоронения с Красной площади.

"Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета? Это еще один провокатор с самыми последними словами", — сказал Зюганов журналистам.

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Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Жириновский , КПРФ , ЛДПР
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