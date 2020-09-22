Зюганов о Жириновском: еще один провокатор

"Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз. Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета? Это еще один провокатор с самыми последними словами", — сказал Зюганов журналистам.