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«К моему 100-летию США не будет» 

Артём Кульша 38 минут назад
Соединенные Штаты Америки (США) перестанут существовать через 15-20 лет. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

«Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа нет! Вообще ничего нет! Страна-барахолка! Страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет! К моему 100-летию (2046 год. — Прим. ред.) этого государства не будет! Это будет подарок мне — расформировано государство США, их больше нет. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия! Все! Давай пошли!» — заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Жириновский заявил, что депутаты Госдумы частично ответственны за количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России и назвал здание нижней палаты парламента самым вредным местом в стране, а на позапрошлой — предложил 100 тысячам русских патриотов приехать в Минск, провести там фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедать драниками и уехать домой, чтобы в Белоруссии поняли, что Россия не собирается вводить туда свои войска.
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Политика , Видео , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , США
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