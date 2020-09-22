«Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа нет! Вообще ничего нет! Страна-барахолка! Страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет! К моему 100-летию (2046 год. — Прим. ред.) этого государства не будет! Это будет подарок мне — расформировано государство США, их больше нет. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия! Все! Давай пошли!» — заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР).