Жириновский: «США осталось жить максимум 15—20 лет»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет, США перестанут существовать как государство.
Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты.
"Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Все это сделали евреи, немцы и русские. Американцы ни на что не способны — это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", — сказал Жириновский журналистам.