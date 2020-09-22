Кремль пообещал не вмешиваться в дела Британии 

«Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следит ли Москва за процессом в Британии, удивлена ли решению нарушать международное право и видит ли какие-либо полезные уроки.