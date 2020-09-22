Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кремль пообещал не вмешиваться в дела Британии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кремль пообещал не вмешиваться в дела Британии
Фото: РИА Новости
Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия режима Великобритании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, следит ли Москва за голосованием по законопроекту, дающим возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit.

«Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следит ли Москва за процессом в Британии, удивлена ли решению нарушать международное право и видит ли какие-либо полезные уроки.

Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США Стало известно о визите сотрудников ФБК в номер Навального в Томске Стало известно о визите сотрудников ФБК в номер Навального в Томске
Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости , Москва , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет
Стало известно, на что мэр в РФ тратила бюджет
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
Видео
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение