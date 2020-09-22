Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области

Избранный губернатор Брянской области Александр Богомаз, набравший более 71% голосов по итогам выборов 13 сентября, во вторник официально вступил в должность главы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облправительства.
"Александр Богомаз сегодня в соответствии с уставом региона принял присягу и официально вступил в должность губернатора Брянской области", — сказали в пресс-службе.
Торжественная церемония проходила в областном центре в зале Дворца культуры Брянского машиностроительного завода. С победой на выборах Богомаза поздравил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.
Выборы губернатора Брянской области проходили в связи с истечением срока полномочий губернатора Богомаза, избранного на эту должность в 2015 году. Явка избирателей по итогам составила 50,37%. Богомаза, выдвинутого от "Единой России", поддержали 71,69% избирателей. Принимавший участие в выборах кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, представитель "Справедливой России" Сергей Курденко — 8,20%, выдвиженец от партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов — 4,31%, кандидат от "Казачьей партии" Сергей Чернышов — 3,97%.