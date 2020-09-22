В разведке РФ назвали цель дела Навального 

Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что оппозиционер отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают неприемлемым использование химического оружия и отреагируют на отравление Навального.

Глава СВР отметил, что крайне важным для Вашингтона является закрытие проекта «Северный поток-2», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию.

«Усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», — пояснил Нарышкин.

Он также высказал мнение, что США добиваются закрытия российского проекта для увеличения поставок своего СПГ в Европу, и напомнил о словах Помпео о включении газопровода в новую версию закона «О противодействии противникам Америки через санкции».