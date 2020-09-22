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В разведке РФ назвали цель дела Навального 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Главной целью «отравления» российского блогера Алексея Навального является закрытие проекта «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на главу Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что оппозиционер отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Навальный обратился с требованием к силовикам
В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают неприемлемым использование химического оружия и отреагируют на отравление Навального.
Глава СВР отметил, что крайне важным для Вашингтона является закрытие проекта «Северный поток-2», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию.

«Усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», — пояснил Нарышкин.

Он также высказал мнение, что США добиваются закрытия российского проекта для увеличения поставок своего СПГ в Европу, и напомнил о словах Помпео о включении газопровода в новую версию закона «О противодействии противникам Америки через санкции».
Комментарии 8
Политика , Видео , Майкл Помпео , Алексей Навальный , Сергей Нарышкин , РИА Новости
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