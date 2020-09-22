Николаев вступил в должность главы Чувашии

Олег Николаев , победивший на выборах главы Чувашии , во вторник официально вступил в должность главы республики. Торжественная церемония прошла в Чебоксарах в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Избранный глава региона произнес слова присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации , Конституции Чувашской Республики на русском и чувашском языках. На церемонии присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, религиозные деятели, представители политических партий и общественности.

"Каких-то кардинальных решений, которые будут менять ход событий и вещей, не будет, потому что, исполняя временно обязанности в течение семи месяцев, мною были приняты все решения, которые направлены на реализацию задач развития республики на среднесрочный как минимум период, то есть на следующие 5 лет. В том числе для этого сформирована команда, которая выражена в составе кабинета министров и глав администраций.

То есть в целом планы обозначены, люди все на своих местах", — уточнил Николаев ТАСС.

Избранный глава республики добавил, что самой важной задачей на сегодняшний день станет формирование бюджета на следующий плановый период, работа над которым уже ведется. "Именно в этом бюджете будут заложено финансовое обеспечение реализации всех тех задач, которые были поставлены, заложены в программу (комплексного развития Чувашии — прим. ТАСС)", — уточнил Николаев.

Центральная избирательная комиссия Чувашии 16 сентября признала выборы главы Чувашии состоявшимися, а их результаты действительными. 50-летний самовыдвиженец Николаев получил на выборах 75,63% голосов избирателей.