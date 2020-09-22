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Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии 

ТАСС и ещё 2 26 минут назад
Николаев вступил в должность главы Чувашии
Фото: официальный сайт Олега Николаева
Олег Николаев, победивший на выборах главы Чувашии, во вторник официально вступил в должность главы республики. Торжественная церемония прошла в Чебоксарах в Чувашском государственном театре оперы и балета.
Избранный глава региона произнес слова присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики на русском и чувашском языках. На церемонии присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, религиозные деятели, представители политических партий и общественности.

"Каких-то кардинальных решений, которые будут менять ход событий и вещей, не будет, потому что, исполняя временно обязанности в течение семи месяцев, мною были приняты все решения, которые направлены на реализацию задач развития республики на среднесрочный как минимум период, то есть на следующие 5 лет. В том числе для этого сформирована команда, которая выражена в составе кабинета министров и глав администраций.

То есть в целом планы обозначены, люди все на своих местах", — уточнил Николаев ТАСС.

Избранный глава республики добавил, что самой важной задачей на сегодняшний день станет формирование бюджета на следующий плановый период, работа над которым уже ведется. "Именно в этом бюджете будут заложено финансовое обеспечение реализации всех тех задач, которые были поставлены, заложены в программу (комплексного развития Чувашии — прим. ТАСС)", — уточнил Николаев.
Центральная избирательная комиссия Чувашии 16 сентября признала выборы главы Чувашии состоявшимися, а их результаты действительными. 50-летний самовыдвиженец Николаев получил на выборах 75,63% голосов избирателей.
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Комментарии
Политика , Олег Николаев , ИТАР-ТАСС , Чебоксары , Чувашская Республика
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